У Дарницькому районі столиці невідомий прострелив ноги перехожому

Чоловік прогулювався біля озера, коли отримав дві кулі в ноги.

У Дарницькому районі Києва чоловік отримав вогнепальні поранення в обидві ноги під час його прогулянки біля озера, – повідомляють Телеграм-канали.

Інцидент трапився неподалік від вулиці Єлизавети Чавдар. Чоловік із травмами ніг звернувся до лікарні у Дарницькому районі, при собі він мав дві гільзи калібру 9 мм. Медичний персонал надав йому допомогу та повідомив поліцію.

Постраждалий повідомив, що отримав поранення, перебуваючи поруч із озером, яке розташоване за вулицею Єлизавети Чавдар. Невідома особа відкрила вогонь по ньому.

Наразі правоохоронці ведуть перевірку даної інформації, хоча офіційної заяви від поліції поки що немає.

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