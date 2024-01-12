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  1. Общество

Повышение пенсии в 2024 году: кто из пенсионеров получит больше на 19% выплаты

14:35, 12 января 2024
В 2024 году выплаты для некоторых пенсионеров суммарно возрастут на 19%.
Повышение пенсии в 2024 году: кто из пенсионеров получит больше на 19% выплаты
Фото: fakty.com.ua
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Как сообщалось ранее, с 1 января в Украине минимальная заработная плата установлена на уровне 7100 гривен. Это увеличение оказывает влияние на исчисление размера пенсий для лиц, не работающих и достигших пенсионного возраста (65 лет) и имеющих полный страховой стаж (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно).

Минимальный размер пенсии для таких пенсионеров с 1 января составляет не менее 40% минимальной заработной платы, что составляет 2840 гривен (было 2680 грн) согласно части второй статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Второго повышения стоит ждать в апреле, именно тогда минимальную зарплату поднимут до 8 тысяч гривен. Поэтому минимальная пенсия для 65-летних тоже автоматически вырастет до 3 200 гривен.

Таким образом, выплаты для 65-летних пенсионеров суммарно возрастут на 19% за 2024 год.

Кроме того, все пенсионеры по достижении определенного возраста имеют право на ежемесячные надбавки по возрасту:

70 – 74 года – 300 гривен;

75 – 79 лет – 456 гривен;

более 80 лет – 570 гривен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, с 1 января в Украине обновилось ряд социальных стандартов.

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