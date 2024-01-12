У постанові Кабміну про оплату праці держслужбовців відсутні посади працівників судової системи, - очільник ДСА Максим Пампура

29 грудня Кабмін ухвалив постанову 1409, якою затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби у 2024 році та перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад, але у ній відсутні посади державної служби в системі правосуддя.

Як відомо, 29 грудня 2023 року Кабінетом Міністрів прийнято постанову № 1409, якою затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році та перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов тоді заявив, що відповідно до затвердженої Урядом схеми посадових окладів мінімальний посадовий оклад секретарів судових засідань у 2024 році складе 8 591 грн.

«Встановлено 3 мінімальні посадові оклади для секретарів судових засідань місцевих судів (17 сім'я): 8 591 грн. — IХ (початковий) фаховий рівень

9 880 грн. — VIII (середній) фаховий рівень

11 362 грн. — VII (вищий) фаховий рівень.

Рівень посади буде залежати від результатів класифікації, яку мав провести кожен окремий суд. Його визначення є індивідуальним та віднесено до компетенції керівників апаратів судів», - пояснив Денис Маслов.

Втім, як повідомляє Державна судова адміністрація, насправді у переліку відсутні посади державної служби в системі правосуддя.

«Однак, у переліку відсутні посади державної служби, які наявні лише в судах, органах та установах в системі правосуддя», – зазначив т. в. о. голови ДСА Максим Пампура.

Очільник ДСА України підкреслив, що постановою Уряду від 29.12.2023 № 1409 установлено, що під час переведення державних службовців на інші посади державної служби застосовується перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затверджений постановою КМУ від 18 січня 2017 року №15, для визначення підкатегорії посади державної служби, необхідної для встановлення рівнозначності посади.

Водночас постановою Уряду від 29.12.2023 №1409 не враховано, що посади державної служби в системі правосуддя визначено схемою посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 358.

Отже, з метою упорядкування умов оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на основі класифікації посад ДСА 10 січня 2024 року звернулась до Прем'єр-міністра з ініціативою щодо необхідності розглянути розроблений ДСА проект постанови Уряду «Питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на основі класифікації посад у 2024 році», зокрема, запропоновано затвердити перелік типових посад державної служби в системі правосуддя в межах рівнів посад.

Автор: Наталя Мамченко

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