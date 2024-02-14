Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

Уряд дозволив Міноборони делегувати іншим державним замовникам у сфері оборони здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення

За словами представника Уряду в парламенті, це зроблено для прискорення процедур.

Бюро економічної безпеки отримало доступ до бази відбитків пальців і відцифрованих обличь громадян

Працівникам БЕБ дали доступ до системи біометричної ідентифікації громадян.

У ВККС пояснили, від чого залежить оголошення конкурсів до Вищого адміністративного суду та до Київського міського окружного адмінсуду

Законодавець мав би окреслити коло повноважень Вищого адміністративного суду та Київського міського адміністративного суду.

На Тернопільщині керівник апарату суду погрозами змушував суддю прийняти справу до розгляду

Суддя заявила, що кримінальна справа не була розподілена належним чином і повідомила про інцидент у Вищу раду правосуддя.

  1. В Україні

Киянину повідомлено про підозру за проросійські стріми у соцмережах та організацію протестів

19:27, 14 лютого 2024
Киянину оголошено підозру у расизмі та пропаганді проти України.
Киянину повідомлено про підозру за проросійські стріми у соцмережах та організацію протестів
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

39-річному киянину оголошено підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань, а також у запереченні збройної агресії росії проти України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний через свій аккаунт у соцмережі Instagram поширював антисемітські матеріали, спрямовані на національну ворожнечу та приниження гідності єврейського народу. Крім того, він систематично публікував проросійські та антиукраїнські матеріали в соціальних мережах Facebook, Instagram і YouТube.

Слідство також встановило, що підозрюваний раніше організовував антиконституційні акції протесту у різних регіонах України та намагався перешкоджати роботі правоохоронців. Також його звинувачують у перевертанні релігійної конструкції "Ханукія" на столичному Подолі у 2020 році.

Наразі обвинувальні акти відносно підозрюваного розглядаються в Подільському та Дарницькому районних судах Києва. Крім того, в Ленінському районному суді м. Кіровограда також розглядається обвинувальний акт за статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з закликами до насильницької зміни влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді