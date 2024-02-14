Киянину повідомлено про підозру за проросійські стріми у соцмережах та організацію протестів

Киянину оголошено підозру у расизмі та пропаганді проти України.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

39-річному киянину оголошено підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань, а також у запереченні збройної агресії росії проти України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний через свій аккаунт у соцмережі Instagram поширював антисемітські матеріали, спрямовані на національну ворожнечу та приниження гідності єврейського народу. Крім того, він систематично публікував проросійські та антиукраїнські матеріали в соціальних мережах Facebook, Instagram і YouТube.

Слідство також встановило, що підозрюваний раніше організовував антиконституційні акції протесту у різних регіонах України та намагався перешкоджати роботі правоохоронців. Також його звинувачують у перевертанні релігійної конструкції "Ханукія" на столичному Подолі у 2020 році.

Наразі обвинувальні акти відносно підозрюваного розглядаються в Подільському та Дарницькому районних судах Києва. Крім того, в Ленінському районному суді м. Кіровограда також розглядається обвинувальний акт за статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з закликами до насильницької зміни влади.

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