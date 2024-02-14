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Киевлянину сообщено о подозрении за пророссийские стримы в соцсетях и организацию протестов

19:27, 14 февраля 2024
Киевлянину объявлено подозрение в расизме и пропаганде против Украины.
Киевлянину сообщено о подозрении за пророссийские стримы в соцсетях и организацию протестов
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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39-летнему киевлянину объявлено подозрение в нарушении равноправия граждан в зависимости от национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, а также в отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый через свой аккаунт в соцсети Instagram распространял антисемитские материалы, направленные на национальную вражду и унижение достоинства еврейского народа. Кроме того, он систематически публиковал пророссийские и антиукраинские материалы в социальных сетях Facebook, Instagram и ҮоцТцЬе.

Следствие также установило, что подозреваемый ранее организовывал антиконституционные акции протеста в разных регионах Украины и пытался препятствовать работе правоохранителей. Также его обвиняют в переворачивании религиозной конструкции "Ханукия" на столичном Подоле в 2020 году.

Сейчас обвинительные акты в отношении подозреваемого рассматриваются в Подольском и Дарницком районных судах Киева. Кроме того, в Ленинском районном суде г. Кировограда также рассматривается обвинительный акт по статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с призывами к насильственной смене власти.

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