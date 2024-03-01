Реєстрація шлюбу: які документи потрібно підготувати

Для реєстрації шлюбу особам потрібно підготувати низку документів.

Фото: vin.gov.ua

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало, які документи потрібні для реєстрації шлюбу.

Серед них:

- паспорт громадянина України,

або: - паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника,

- посвідка на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України

У разі укладання повторного шлюбу необхідно надати документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу:

свідоцтво про розірвання шлюбу чи рішення суду, яке набрало законної сили;

Свідоцтво про смерть одного з подружжя.

Документи про припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також їх необхідно надати разом з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

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