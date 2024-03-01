Сутички на кордоні: польські правоохоронці заблокували рух українських вантажівок

Зранку 1 березня польські прикордонники почали пропускати лише по одній вантажівці за годину.

Джерело фото: eurointegration

Ситуація на кордоні між Україною та Польщею загострилася після приєднання до протестів польських далекобійників. За інформацією «Європейської правди», польська поліція та спецпризначенці в прикордонному пункті Корчова оточили українських водіїв та не дозволяють їм рухатися.

Згідно з повідомленням перевізників, конфлікт виник через обмеження кількості машин, що можуть щогодини перетинати кордон. Якщо 29 лютого швидкість проходження становила до 26 вантажівок на годину, то зранку 1 березня українським водіям оголосили, що пропускатимуть лише по одній машині на годину.

Українські водії стверджують, що польська поліція не дозволила їм підійти до протестувальників, оточила їх та навіть не дозволяє повернутися до своїх машин та кемпінгів. Звинувачення українських водіїв у спробі блокування дороги поліція відкидає.

Посольство України в Польщі заявило, що вони в курсі ситуації та підтримують постійний діалог з польською поліцією.

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