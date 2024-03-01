Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду планують завершити до кінця 2024 року

У березні буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів.

Кількість держслужбовців, яких зможуть бронювати держоргани, обмежать наполовину – Комітет схвалив положення

Парламентський Комітет з нацбезпеки погодив, що бронювати будуть лише 50% держслужбовців категорій Б і В, а топ-чиновників – усіх.

Громадян, яким встановили інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року, змусять пройти повторний медогляд – результати засідання Комітету з нацбезпеки

Незважаючи на зауваження громадських організацій осіб з інвалідністю, Комітет з нацбезпеки відмовився скасувати переогляд осіб з інвалідністю II та III груп, яку вони отримали після 24 лютого 2022 року.

Осіб, що не оновлять свої військово-облікові дані, обмежать у праві водити авто, - Комітет з нацбезпеки дійшов згоди

Комітет погодився, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані чи не стають на військовий облік, треба обмежити у праві на керування авто.

  1. У світі

Сутички на кордоні: польські правоохоронці заблокували рух українських вантажівок

16:14, 1 березня 2024
Зранку 1 березня польські прикордонники почали пропускати лише по одній вантажівці за годину.
Сутички на кордоні: польські правоохоронці заблокували рух українських вантажівок
Джерело фото: eurointegration
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ситуація на кордоні між Україною та Польщею загострилася після приєднання до протестів польських далекобійників. За інформацією «Європейської правди», польська поліція та спецпризначенці в прикордонному пункті Корчова оточили українських водіїв та не дозволяють їм рухатися.

Згідно з повідомленням перевізників, конфлікт виник через обмеження кількості машин, що можуть щогодини перетинати кордон. Якщо 29 лютого швидкість проходження становила до 26 вантажівок на годину, то зранку 1 березня українським водіям оголосили, що пропускатимуть лише по одній машині на годину.

Українські водії стверджують, що польська поліція не дозволила їм підійти до протестувальників, оточила їх та навіть не дозволяє повернутися до своїх машин та кемпінгів. Звинувачення українських водіїв у спробі блокування дороги поліція відкидає.

Посольство України в Польщі заявило, що вони в курсі ситуації та підтримують постійний діалог з польською поліцією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео