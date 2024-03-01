На Черкащині ТЦК цілодобово виписують повістки

Перерва робиться тільки на комендантську годину.

Фото: Суспільне

У Черкаській області територіальні центри комплектування працюють у режимі 24/7, окрім комендантської години. Зокрема, військовозобов’язані чоловіка теж можуть цілодобово отримати повістку.

Про це розповів заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Роман Скрипник в ефірі "Українського радіо. Черкаси".

Посадовець зазначив, що до положення про ТЦК внесли зміни щодо графіка роботи.

"Згідно з цими змінами ТЦК працюють цілодобово за формулою 24/7. Повістки вручаються цілодобово, окрім комендантської години. Також, якщо військовозобов'язаний сам прибув в нічний час до ТЦК, ми йому надаємо повну консультацію, виписуємо повістку і пропонуємо прийти зранку", - пояснив Скрипник.

За словами заступника начальника ТЦК було п’ять випадків, коли військовозобов'язані самі прибували до військкомату в нічний час.

"Ми працюємо, у нас працюють групи, які відповідають за ті чи інші напрямки життєдіяльності територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Кожна група може надати консультацію з будь-якого питання", - додав посадовець.

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