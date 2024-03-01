В Черкасской области ТЦК круглосуточно выписывают повестки

Перерыв делается только на комендантский час.

Фото: Суспильне

В Черкасской области территориальные центры комплектования работают в режиме 24/7, кроме комендантского часа. В частности, военнообязанные мужчины тоже могут круглосуточно получить повестку.

Об этом рассказал заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Роман Скрипник в эфире "Украинского радио. Черкассы".

Чиновник отметил, что в положение о ТЦК внесли изменения по графику работы.

"Согласно этим изменениям ТЦК работают круглосуточно по формуле 24/7. Повестки вручаются круглосуточно, кроме комендантского часа. Также, если военнообязанный сам прибыл в ночное время в ТЦК, мы ему предоставляем полную консультацию, выписываем повестку и предлагаем прийти утром", – объяснил Скрипник.

По словам заместителя начальника ТЦК, было пять случаев, когда военнообязанные сами прибывали в военкомат в ночное время.

"Мы работаем, у нас работают группы, которые отвечают за те или иные направления жизнедеятельности территориального центра комплектования и социальной поддержки. Каждая группа может консультироваться по любому вопросу", - добавил чиновник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.