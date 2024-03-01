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Снимал аресты с имущества должников за взятки: ДБР разоблачило должностного лица Исполнительной службы в Винницкой области

21:01, 1 марта 2024
Обычно стоимость таких «услуг» составляла половину суммы от общей стоимости имущества.
Снимал аресты с имущества должников за взятки: ДБР разоблачило должностного лица Исполнительной службы в Винницкой области
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Сообщено о подозрении руководителю одного из горотделов Государственной исполнительной службы в Жмеринском районе Винницкой области. Он за взятки снимал аресты с имущества должников. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным Бюро, чиновник наладил преступную схему заработка на желающих вернуть законно арестованное имущество. Обычно стоимость таких «услуг» составляла половину суммы от общей стоимости имущества.

Правоохранителям удалось задокументировать вымогательство и получение должностным лицом взятки от женщины, которая задолжала банку более 1 млн гривен. В рамках исполнительного производства было арестовано ее здание площадью 150 кв. м, земельный участок под ним, два пая размером в 5,5 га и средства на счетах. Общая стоимость имущества составила около 500 тысяч гривен.

Так, чиновник во время личной встречи с женщиной заверил, что за 250 тыс. грн уладит ее «имущественные вопросы». При этом, согласно действующему законодательству, чтобы арест был снят, женщина должна закрыть сумму задолженности по кредиту.

Чиновник успел получить первую часть взятки в сумме 100 тыс. грн. 29 февраля, во время обысков по месту жительства фигуранта, полученные деньги были найдены.

Он подозревается в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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