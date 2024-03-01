Трамп опережает Байдена в семи штатах США, – результаты опроса

Избиратели обеспокоены возрастом Байдена, однако врач Белого дома описал его как "здорового, активного 81-летнего мужчину".

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Опрос, проведенный Bloomberg News/Morning Consult, показал, что беспокойство относительно возраста президента Джо Байдена охватило даже самых преданных избирателей Демократической партии. По данным исследования, восьмому из 10 избирателей в ключевых штатах кажется, что Байден слишком стар, когда рассматриваются перспективные лидеры на выборах 2024 года. Этот опрос произошел после специального доклада прокуратуры, которая называла 81-летнего президента "старым человеком с плохой памятью".

В то же время менее половины ответчиков считают, что его потенциальный соперник, 77-летний Дональд Трамп, слишком стар.

Более 1000 респондентов, находящихся в переменных штатах, вспомнили тему возраста и остроты Байдена еще до того, как их спросили о ней напрямую. Это касается их ответов на открытый вопрос о том, что они недавно видели, читали или слышали о кандидате.

Байден продолжает отставать от Трампа во всех семи штатах, которые, вероятно, определят результаты выборов. Опрос среди 4955 избирателей проводился с 12 по 20 февраля и имеет погрешность в 1 процентный пункт.

Трамп сохраняет преимущество над Байденом, если учесть других кандидатов - независимого Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Джил Стайн из Партии зеленых и независимого Корнела Веста.

Когда спрашивали о двух вероятных главных кандидатах на президентских выборах в ноябре, большинство темнокожих избирателей, молодых избирателей и женщин назвали Байдена слишком старым. Даже среди тех, кто планирует голосовать за Байдена, семеро из 10 выразили мнение, что он соответствует этому описанию. Избиратели чаще описывали Трампа как психически здорового или здорового.

"Возраст Байдена - это, бесспорно, липкий нарратив, с которым придется бороться президентской кампании", - сказала вице-президент Morning Consult Кэролайн Бай. Несмотря на то, что разница в возрасте между кандидатами всего четыре года, "для Байдена это, несомненно, сложнее, чем для Трампа".

В среду отчет врача Белого дома Кевина О'Коннора описал Байдена как "здорового, активного, крепкого 81-летнего мужчину, который остается здоровым для успешного выполнения обязанностей президента".

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