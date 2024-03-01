Трамп випереджає Байдена в семи штатах США, – результати опитування

Виборці занепокоєні віком Байдена, проте лікар Білого дому описав його як «здорового, активного 81-річного чоловіка».

Джерело фото: zn.ua

Опитування, проведене Bloomberg News/Morning Consult, виявило, що занепокоєння щодо віку президента Джо Байдена охопило навіть найвідданіших виборців Демократичної партії. За даними дослідження, восьмому з 10 виборців у ключових штатах здається, що Байден занадто старий, коли розглядаються перспективні лідери на виборах 2024 року. Це опитування відбулося після спеціальної доповіді прокуратури, яка називала 81-річного президента "старим чоловіком із поганою пам'яттю".

У той же час менше половини відповідачів вважають, що його потенційний суперник, 77-річний Дональд Трамп, занадто старий.

Понад 1000 респондентів, що перебувають у змінних штатах, згадали тему віку та гостроти Байдена ще до того, як їх запитали про неї безпосередньо. Це стосується їх відповідей на відкрите запитання про те, що вони нещодавно бачили, читали або чули про кандидата.

Байден продовжує відставати від Трампа в усіх семи штатах, які, ймовірно, визначать результати виборів. Опитування серед 4955 виборців проводилося з 12 по 20 лютого і має похибку в 1 відсотковий пункт.

Трамп зберігає перевагу над Байденом, якщо врахувати інших кандидатів — незалежного Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, Джил Стайн з Партії зелених і незалежного Корнела Веста.

Коли запитували про двох ймовірних головних кандидатів на президентських виборах у листопаді, більшість темношкірих виборців, молодих виборців і жінок назвали Байдена занадто старим. Навіть серед тих, хто планує голосувати за Байдена, семеро з 10 висловили думку, що він відповідає цьому опису. Виборці частіше описували Трампа як психічно здорового або здорового.

"Вік Байдена — це, безперечно, липкий наратив, з яким доведеться боротися президентській кампанії", — сказала віце-президентка Morning Consult Керолайн Бай. Незважаючи на те, що різниця у віці між кандидатами лише чотири роки, "для Байдена це, безсумнівно, складніше, ніж для Трампа".

У середу звіт лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора описав Байдена як "здорового, активного, міцного 81-річного чоловіка, який залишається здоровим для успішного виконання обов'язків президента".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.