Суд визнав чоловіка, який переслідував колишню дружину, винним у психологічному домашньому насильстві

Після розлучення чоловік навідувався до жінки, стукав у двері квартири, не давав їх зачинити, провокував конфліктні ситуації та знімав це на відео.

Чоловіка, який переслідував колишню дружину, суд визнав винним у психологічному домашньому насильстві. Після розлучення жінка переїхала в іншу квартиру, після цього колишній чоловік почав щодня туди приходити: стукав, вимикав світло, змушуючи відчинити двері.

Кожен візит він фільмував на мобільний телефон й усе викладав у соцмережах. Регулярно постив фото її та дітей. Про це пише Хмельницький апеляційний суд.

7 лютого під час чергового візиту та наполегливих переконань, що вона зробила помилку, розлучившись із ним, викликала поліцію.

Про це жінка розповіла у Городоцькому районному суді, що розглядав справу про притягнення її колишнього чоловіка до адміністративної відповідальності за психологічне насильство в сім’ї.

Суд дійшов висновку, що в його діях є склад адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 КУпАП України (домашнє насильство), та наклав на нього стягнення у виді 30 годин громадських робіт.

Чоловік оскаржив постанову до апеляційного суду, бо уважає заяву ексдружини про вчинення щодо неї домашнього насильства надуманою. Ствердив, психологічно не тиснув на неї.

Апеляційний суд визнав ці доводи неспроможними, а висновки суду першої інстанції про наявність в його діях складу адмінправопорушення – обґрунтованими та підтвердженими доказами.

Окрім протоколів про адміністративне правопорушення та прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, апеляційний суд зауважив на пояснення потерпілої й самого кривдника, котрий підтвердив – майже щодня приходить до жінки, щоб помиритися, хоча вона не відчиняє і не хоче з ним спілкуватися.

Також ХАС дослідив відеозаписи, які підтверджують переслідування потерпілої: чоловік неодноразово приходить до неї додому, стукає у двері квартири, не дає їх зачинити, провокує конфліктні ситуації, а також знімає усе, що відбувається, на телефон, чим завдає жінці психологічного насильства.

Тому апеляційний суд залишив без задоволення його апеляційну скаргу. А постанову місцевого суду – без змін.

З постановою ХАС у справі № 672/146/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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