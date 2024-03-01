Суд признал мужчину, преследовавшего бывшую жену, виновным в психологическом домашнем насилии

После развода мужчина наведывался к женщине, стучал в дверь квартиры, не давал ее закрыть, провоцировал конфликтные ситуации и снимал это на видео.

Мужчину, который преследовал бывшую жену, суд признал виновным в психологическом домашнем насилии. После развода женщина переехала в другую квартиру, после этого бывший муж начал каждый день туда приходить: стучал, выключал свет, заставляя открыть дверь. Каждый визит он снимал на мобильный телефон и все публиковал в соцсетях. Регулярно постил фото ее и детей. Об этом пишет Хмельницкий апелляционный суд.

7 лютого під час чергового візиту та наполегливих переконань, що вона зробила помилку, розлучившись із ним, викликала поліцію.

Про це жінка розповіла у Городоцькому районному суді, що розглядав справу про притягнення її колишнього чоловіка до адміністративної відповідальності за психологічне насильство в сім’ї.

Суд дійшов висновку, що в його діях є склад адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 КУпАП України (домашнє насильство), та наклав на нього стягнення у виді 30 годин громадських робіт.

Чоловік оскаржив постанову до апеляційного суду, бо уважає заяву ексдружини про вчинення щодо неї домашнього насильства надуманою. Ствердив, психологічно не тиснув на неї.

Апеляційний суд визнав ці доводи неспроможними, а висновки суду першої інстанції про наявність в його діях складу адмінправопорушення – обґрунтованими та підтвердженими доказами.

Окрім протоколів про адміністративне правопорушення та прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, апеляційний суд зауважив на пояснення потерпілої й самого кривдника, котрий підтвердив – майже щодня приходить до жінки, щоб помиритися, хоча вона не відчиняє і не хоче з ним спілкуватися.

Також ХАС дослідив відеозаписи, які підтверджують переслідування потерпілої: чоловік неодноразово приходить до неї додому, стукає у двері квартири, не дає їх зачинити, провокує конфліктні ситуації, а також знімає усе, що відбувається, на телефон, чим завдає жінці психологічного насильства.

Тому апеляційний суд залишив без задоволення його апеляційну скаргу. А постанову місцевого суду – без змін.

З постановою ХАС у справі № 672/146/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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