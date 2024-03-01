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Знімав арешти з майна боржників за хабарі: ДБР викрило посадовця Виконавчої служби у Вінницькій області

21:01, 1 березня 2024
Зазвичай, вартість таких «послуг» становила половину суми від загальної вартості майна.
Знімав арешти з майна боржників за хабарі: ДБР викрило посадовця Виконавчої служби у Вінницькій області
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Повідомлено про підозру керівнику одного з міськвідділів Державної виконавчої служби у Жмеринському районі Вінницької області. Він за хабарі знімав арешти з майна боржників. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними Бюро, посадовець налагодив злочинну схему заробітку на охочих повернути законно арештоване майно. Зазвичай, вартість таких «послуг» становила половину суми від загальної вартості майна.

Правоохоронцям вдалося задокументувати вимагання та одержання посадовцем хабаря від жінки, яка заборгувала банку понад 1 млн гривень. У межах виконавчого провадження було арештовано її будинок площею 150 кв. м, земельну ділянку під ним, два паї розміром у 5,5 га та кошти на рахунках. Загальна вартість майна становила близько 500 тис. грн.

Так, чиновник під час особистої зустрічі з жінкою запевнив, що за 250 тис. грн владнає її «майнові питання». При цьому, згідно з чинним законодавством, аби арешт був знятий, жінка б мала закрити суму заборгованості за кредитом.

Посадовець встиг отримати першу частину хабаря у сумі 100 тис. грн. 29 лютого, під час обшуків за місцем проживання фігуранта, отримані гроші були знайдені.

Він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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