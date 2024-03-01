Стычки на границе: польские правоохранители заблокировали движение украинских грузовиков

Утром 1 марта польские пограничники начали пропускать только по одному грузовику в час.

Источник фото: eurointegration

Ситуация на границе между Украиной и Польшей обострилась после присоединения к протестам польских дальнобойщиков. По информации "Европейской правды", польская полиция и спецназовцы в пограничном пункте Корчова окружили украинских водителей и не позволяют им двигаться.

Согласно сообщению перевозчиков, конфликт возник из-за ограничения количества машин, которые могут ежечасно пересекать границу. Если 29 февраля скорость прохождения составляла до 26 грузовиков в час, то утром 1 марта украинским водителям объявили, что будут пропускать только по одной машине в час.

Украинские водители утверждают, что польская полиция не позволила им подойти к протестующим, окружила их и даже не позволяет вернуться к своим машинам и кемпингам. Обвинения украинских водителей в попытке блокирования дороги полиция отвергает.

Посольство Украины в Польше заявило, что они в курсе ситуации и поддерживают постоянный диалог с польской полицией.

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