Регистрация брака: какие документы нужно подготовить

Для регистрации брака лицам необходимо подготовить ряд документов.

Фото: vin.gov.ua

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев напомнило, какие документы нужны для регистрации брака

Среди них:

- паспорт гражданина Украины,

или: - паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства заявителя,

- вид на постоянное или временное проживание или другой документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины

В случае заключения повторного брака необходимо предоставить документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака:

свидетельство о расторжении брака или решении суда, вступившем в законную силу;

Свидетельство о смерти одного из супругов.

Документы о прекращении предыдущего брака, которые предусмотрены законодательством иностранного государства и выданы компетентным органом, должны быть соответствующим образом легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также их необходимо предоставить вместе с нотариально удостоверенным переводом на украинский язык.

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