Київські митники вилучили п’ять старовинних ікон, які зловмисники намагались переправити до США: фото

Митники вилучили старовинні борисівську, старообрядницьку та посріблену ікони.

Київські митники не допустили незаконне переміщення за кордон п’яти старовинних ікон кінця ХІХ - початку ХХ століття. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Виявили ікони під час митного контролю трьох міжнародних поштових відправлень, які прямували за межі України, з Кропивницького до Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що ікони мали чіткі ознаки старовини. Через це їх вилучили та скерували частину ікон до Національного художнього музею України та частину – до Національного музею історії України для проведення експертизи щодо можливої належності святинь до культурних цінностей.

Фахівці музеїв зазначили, що всі ікони мають культурну та історичну цінність.

В митниці кажуть, що з п’яти ікон, одну ідентифіковано як «Святий Миколай Чудотворець» початку ХХ століття.

«Святиню можна віднести до знаменитої Борисівської іконописної школи. Варто нагадати, що слобода Борисівка, де виготовлена ікона, колись — крупний іконописний осередок на українській Слобожанщині, а нині – історико-культурне явище. Борисівські ікони вважаються унікальними внаслідок оригінальності техніки іконопису, декору, іконографічного трактування», – йдеться у повідомленні.

Друга ікона — це старообрядницька металева ікона «Образ святого пророка Іллі» ХІХ ст., яка прикрашена блакитною емаллю. Також фахівцями було ідентифіковано ікону «Воскресіння Господнє» кінця ХІХ ст., яка виготовлена в техніці сріблення.

Інші дві ікони «Святий Архангел Михаїл» кінця ХІХ-початку ХХ ст. та «Святий Іоанн воїн» початку ХХ ст. — виготовлені в іконописно-ремісничих майстернях за встановленим зразком в російській імперії.

У пресслужбі митниці кажуть, що згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи Міністерства культури України. Таких паперів митникам надано не було.

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