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Українські чоловіки з 18 до 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном, — постанова Кабміну

20:26, 24 квітня 2024
Військовозобов'язані чоловіки 18-60 років тільки на території України зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України.
Українські чоловіки з 18 до 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном, — постанова Кабміну
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Українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном. Відповідну постанову №443 ухвалив Кабінет міністрів України.

Згідно зі змінами, внесеними до постанови, отримання паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватиметься у територіальному підрозділі Державної міграційної служби.

«Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», - йдеться у документі.

Водночас дані вимоги не застосовуються до українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

Нагадаємо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.  

Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Також повідомлялося, що у Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів.

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