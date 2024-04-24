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Украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей, - постановление Кабмина

20:26, 24 апреля 2024
Военнообязанные мужчины 18-60 лет только на территории Украины смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины.
Украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей, - постановление Кабмина
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Украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей. Соответствующее постановление №443 принял Кабинет Министров Украины.

Согласно изменениям, внесенным в постановление, получение паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться в территориальном подразделении Государственной миграционной службы.

«Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется», - говорится в документе.

В то же время, данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, имеющим право на пересечение границы во время военного положения.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Также сообщалось, что в Варшаве мужчины призывного возраста выстроились в огромные очереди в центре выдачи паспортов.

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