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На Волині віднайшли історичну пам'ятку часів Київської Русі: фото

08:32, 4 травня 2024
Віднайдено вирізьблену кам'яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.
На Волині віднайшли історичну пам'ятку часів Київської Русі: фото
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На Волині віднайдено ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, віднайдено вирізьблену кам'яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

Зазначається, що її знайшли зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури віднайдено того ж кримінального провадження, в ході якого від незаконного продажу на інтернет-аукціоні врятували пам'ятку періоду Київської Русі – плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна».

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.

Раніше ми писали, що у березні на інтернет-аукціоні незаконно виставили історичну пам’ятку «Святого воїна».

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