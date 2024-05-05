Приготування їжі на Великдень ледь не призвело до трагедії: в Києві спалахнула пожежа в квартирі, фото

. Загоряння сталося на кухні однієї із квартир 9-поверхівки на Троєщині.

У Деснянському районі Києва у багатоповерхівці виникла пожежа. Про це повідомляє ДСНС.

За даними рятувальників, пожежа спалахнула на кухні однієї з квартир на 8 поверсі під час приготування страв до Великодня.

Обставини та причини виникнення загоряння встановлять правоохоронці.

«Приготування їжі ледь не призвело до трагедії! 4 травня о 13:17 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Червоної Калини у Деснянському районі. Загоряння сталося на кухні однієї із квартир на 8 поверсі 9-поверхівки. Пожежу було ліквідовано о 14:03», – розповіли в ДСНС.

Як уточнили рятувальники, під час гасіння вогню з верхніх поверхів рятувальники вивели на безпечну відстань 5 осіб. На щастя, ніхто не постраждав.

На опублікованих фото можна побачити наслідки пожежі, зокрема, вогнем охопило духовку, де випікались паски.

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