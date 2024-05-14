Дружинам мобілізованих військовослужбовців не будуть нараховувати пеню за невиконання зобов’язань та проценти за кредит

Закон про мобілізацію передбачає, що дружинам військовослужбовців штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань, у тому числі перед банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна житлового фонду чи автомобіля.

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Дружини військовослужбовців матимуть право на певні пільги від держави.

Так, наразі п. 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь в АТО, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією рф проти України, - штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

Відповідно до закону про посилення мобілізації 10449, який набуде сили 18 травня, такі пільги також матимуть дружини військовослужбовців. Так, п. 15 ст. 14 викладуть в наступній редакції:

«Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період на весь час їх призову, а також їх дружинам (чоловікам), а також іншим військовослужбовцям, під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією рф проти України, їх дружинам (чоловікам) - штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля».

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд своєю постановою скасував рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов матері поліцейського, який загинув на початку березня 2022 року через трагічну помилку. Мати звернулася до суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Полтавській області, просивши визнати протиправною відмову у призначенні одноразової грошової допомоги через загибель сина, інспектора-снайпера взводу батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Полтава».

Автор: Наталя Мамченко

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