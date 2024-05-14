Женам мобилизованных военнослужащих не будут начислять пеню за невыполнение обязательств и проценты за кредит

Закон о мобилизации предусматривает, что женам военнослужащих штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств, в том числе перед банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества жилого фонда или автомобиля.

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Жены военнослужащих получат право на определенные льготы от государства.

Так, п. 15 статьи 14 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривает, что военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва, а военнослужащим во время действия особого периода, которые принимали или принимают участие в АТО, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией рф против Украины, - штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, отнесенного или отнесенного к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и /или автомобиля.

Согласно закону об усилении мобилизации 10449, который вступит в силу 18 мая, такие льготы также будут иметь жены военнослужащих. Так, п. 15 ст. 14 изложат в следующей редакции:

«Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период на все время их призыва, а также их женам (супругам), а также другим военнослужащим, во время действия особого периода, принимавших или участвующих в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и принимавших непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны , отпоры и сдерживания вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией рф против Украины, их супруге (мужу) - штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них) и/или автомобиля».

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд своим постановлением отменил решение судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск матери полицейского, погибшего в начале марта 2022 года из-за трагической ошибки. Мать обратилась в суд с иском в Главное управление Национальной полиции в Полтавской области, прося признать противоправным отказ в назначении единовременной денежной помощи из-за гибели сына, инспектора-снайпера взвода батальона патрульной службы полиции особого назначения «Полтава».

Автор: Наталя Мамченко

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