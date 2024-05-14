Польский суд лишил судью-беглеца в Беларусь Томаша Шмидта иммунитета и разрешил его арест

Суд лишил неприкосновенности и разрешил арест судьи воеводского административного суда Томаша Шмидта.

Дисциплинарный суд в Высшем административном суде Польши лишил иммунитета и разрешил арест судьи Томаша Шмидта, который фигурирует по делу о работе на иностранную разведку и бежал в Беларусь. Об этом сообщает Wnp.pl со ссылкой на спикера Верховного административного суда Польши Сильвестра Марциняка.

Суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство Национальной прокуратуры от 8 мая о вынесении постановления о разрешении на привлечение судьи Воеводского административного суда в Варшаве к уголовной ответственности, принял постановление о привлечении судьи Шмидта к уголовной ответственности.

"Дисциплинарный суд в Высшем административном суде Польши санкционировал задержание судьи и применение к нему меры пресечения и отстранил указанное судью от исполнения служебных обязанностей", - сообщил Марциняк.

Национальная прокуратура обратилась в Дисциплинарный суд Агентства нацбезопасности за разрешением на снятие неприкосновенности с судьи Шмидта поздно вечером в среду, 8 мая. Следователи также обратились за разрешением на его задержание и временный арест по обвинению в шпионаже.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище.

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