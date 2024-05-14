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Польський суд позбавив суддю-втікача до Білорусі Томаша Шмидта імунітету і дозволив його арешт

17:13, 14 травня 2024
Суд позбавив недоторканності і дозволив арешт судді воєводського адміністративного суду Томаша Шмідта.
Польський суд позбавив суддю-втікача до Білорусі Томаша Шмидта імунітету і дозволив його арешт
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Дисциплінарний суд у Вищому адміністративному суді Польщі позбавив імунітету і дозволив арешт судді Томаша Шмидта,  який фігурує у справі про роботу на іноземну розвідку та втік до Білорусі. Про це повідомляє Wnp.pl з посиланням на речника Верховного адміністративного суду Польщі Сильвестра Марціняка.

Зазначається, що суд першої інстанції, розглянувши клопотання Національної прокуратури від 8 травня про винесення постанови про дозвіл на притягнення судді Воєводського адміністративного суду у Варшаві до кримінальної відповідальності, ухвалив постанову про притягнення судді Шмідта до кримінальної відповідальності.

"Дисциплінарний суд у Вищому адміністративному суді Польщі санкціонував затримання судді та застосування щодо нього запобіжного заходу та відсторонив вказаного суддю від виконання службових обов’язків", - повідомив Марціняк.

Національна прокуратура звернулася до Дисциплінарного суду Агентства нацбезпеки за дозволом на зняття недоторканності з судді Шмідта пізно ввечері у середу, 8 травня. Слідчі також звернулися за дозволом на його затримання і тимчасовий арешт за звинуваченням у шпигунстві.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у мінську та заявив, що хоче залишитися у білорусі і проситиме про політичний притулок. 

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