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Вища рада правосуддя звільнила 103 суддів за чотири місяці

17:09, 14 травня 2024
Серед звільнених 1 суддя Верховного Суду 1 суддя КЦС у складі ВС.
Вища рада правосуддя звільнила 103 суддів за чотири місяці
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Упродовж чотирьох місяців 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 103 суддів.

За загальними обставинами звільнено 92 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 88 суддів, з яких:

  • 48 суддів місцевих судів;
  • 18 суддів апеляційних судів;
  • 1 суддя Верховного Суду;
  • 1 суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду;
  • 1 суддя Верховного Суду України;
  • 7 суддів Вищого адміністративного суду України;
  • 3 судді Вищого господарського суду України;
  • 9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 4 суддів місцевих судів.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 11 суддів, а саме:

  • за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 9;
  • на підставі підпункту  4  пункту 16 (1) розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 2.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 8 травня 2024 року підписав низку указів про призначення 114 суддів на посади суддів місцевих судів.  

Це перші укази про призначення на посади суддів з 2022 року. 

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив, що окрім якісного законодавства для належного функціонування судовій системі необхідний людський ресурс.

«За минулий рік було звільнено понад 300 суддів і жодного не призначено. Важливо розуміти, що на певній межі система просто не зможе виконувати свої завдання», – зауважив Станіслав Кравченко.

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