Вища рада правосуддя звільнила 103 суддів за чотири місяці

Упродовж чотирьох місяців 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 103 суддів.
За загальними обставинами звільнено 92 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 88 суддів, з яких:
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 4 суддів місцевих судів.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 11 суддів, а саме:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 8 травня 2024 року підписав низку указів про призначення 114 суддів на посади суддів місцевих судів.
Це перші укази про призначення на посади суддів з 2022 року.
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив, що окрім якісного законодавства для належного функціонування судовій системі необхідний людський ресурс.
«За минулий рік було звільнено понад 300 суддів і жодного не призначено. Важливо розуміти, що на певній межі система просто не зможе виконувати свої завдання», – зауважив Станіслав Кравченко.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.