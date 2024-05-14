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Жителька Хмельниччини хотіла передати опікунство над недієздатною донькою онуку призовного віку: що вирішив суд

21:18, 14 травня 2024
За словами жінки, через похилий вік та хворобу вона не може більше опікуватись донькою, але суд не знайшов жодних доказів і підкреслив відсутність об’єктивної інформації про склад сім’ї.
Жителька Хмельниччини хотіла передати опікунство над недієздатною донькою онуку призовного віку: що вирішив суд
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Жителька Хмельниччини просила звільнити її від повноважень опікуна недієздатної доньки й натомість призначити опікуном онука. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Вона пояснила, що десять років тому доньку суд визнав недієздатною та призначив її опікуном. Проте, сказала, у свій похилий вік вже не може виконувати роль опікуна, оскільки сама хворіє і втомилася опікуватися донькою, яка має психічне захворювання. Тому просила призначити її опікуном онука, батько якого, її син, – військовослужбовець.

Дослідивши матеріали справи та фактичні обставини, суд дійшов висновку, що заява необґрунтована.

Суддя зауважила: заявниця не надала жодних доказів на підтвердження того, що вона не може виконувати обов’язки опікуна своєї недієздатної доньки й це може робити лише її онук.

«… виконавчий комітет рекомендує Полонському районному суду Хмельницької області на призначення опікуном кандидатуру [онука заявниці]. Однак, доцільність призначення опікуном саме [його] обґрунтовується лише тим, що діючий опікун не в змозі виконувати обов’язки опікуна. Жодних підтверджень погіршення стану здоров’я заявника не зазначено, відсутні медичні документи, які підтверджували б цю обставину», – йдеться у рішенні суду.

Суд звернув увагу, що саме орган опіки та піклування після звернення чоловіка призовного віку із заявою про призначення його опікуном недієздатної особи, повинен з’ясувати усі обставини та належним чином мотивувати свій висновок про можливість і необхідність такого призначення, зважаючи на воєнний стан та конституційний обов’язок щодо захисту держави.

Утім, на думку суду, рішення виконавчого комітету Полонської міської ради винесено передчасно, без повного дослідження обставин, не містить належної мотивації, чому саме онука заявниці слід призначити опікуном недієздатної тітки, чи є у неї інші родичі, не надано об’єктивної інформації про склад сім’ї.

Заявниця не надала суду доказів, які б підтверджували фактичне постійне місце проживання її онука разом із недієздатною тіткою, немає інформації про його працевлаштування, відсутність судимостей, характеристики тощо.

Відтак суд відмовив жительці Хмельниччини у задоволенні заяви про звільнення її від повноважень опікуна недієздатної доньки та призначення опікуном її онука.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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