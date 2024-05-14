Жительница Хмельницкой области хотела передать опекунство над недееспособной дочерью внуку призывного возраста: что решил суд

По словам женщины, из-за преклонного возраста и болезни она не может больше заботиться о дочери, но суд не нашел никаких доказательств и подчеркнул отсутствие объективной информации о составе семьи.

Жительница Хмельнитчины просила освободить ее от полномочий опекуна недееспособной дочери и назначить опекуном внука. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Она пояснила, что десять лет назад суд признал недееспособной дочь и назначил ее опекуном. Однако, сказала, в свой преклонный возраст уже не может выполнять роль опекуна, поскольку сама болеет и устала заботиться о дочери, которая имеет психическое заболевание. Поэтому просила назначить ее опекуном внука, отец которого, ее сын – военнослужащий.

Исследовав материалы дела и фактические обстоятельства, суд пришел к выводу, что заявление необоснованно.

Судья отметила: заявительница не предоставила никаких доказательств в подтверждение того, что она не может исполнять обязанности опекуна своей недееспособной дочерью и это может делать только ее внук.

«…исполнительный комитет рекомендует Полонскому районному суду Хмельницкой области на назначение опекуном кандидатуру [внучка заявительницы]. Однако целесообразность назначения опекуном именно [его] обосновывается тем, что действующий опекун не в состоянии выполнять обязанности опекуна. Никаких подтверждений ухудшения состояния здоровья заявителя не указано, отсутствуют медицинские документы, подтверждающие это обстоятельство», – говорится в решении суда.

Суд обратил внимание, что именно орган опеки и попечительства после обращения мужчины призывного возраста с заявлением о назначении его опекуном недееспособного лица, должен выяснить все обстоятельства и должным образом мотивировать свое заключение о возможности и необходимости такого назначения, учитывая военное положение и конституционное обязательство по защите государства.

Впрочем, по мнению суда, решение исполнительного комитета Полонского городского совета вынесено преждевременно, без полного исследования обстоятельств, не содержит надлежащей мотивации, почему именно внука заявительницы следует назначить опекуном недееспособной тети, есть ли у нее другие родственники, не предоставлена объективная информация о составе семьи.

Заявительница не предоставила суду доказательств, подтверждающих фактическое постоянное место жительства ее внука вместе с недееспособной тетей, нет информации о его трудоустройстве, отсутствии судимостей, характеристиках и т.д.

Следовательно, суд отказал жительнице Хмельнитчины в удовлетворении заявления об освобождении ее от полномочий опекуна недееспособной дочери и назначении опекуном ее внука.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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