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Аукционный дом, который победил в конкурсе, отказался от организации торгов по продаже яхты Медведчука

20:27, 14 мая 2024
Предложение по реализации яхты передали участнику, занявшему второе место.
Аукционный дом, который победил в конкурсе, отказался от организации торгов по продаже яхты Медведчука
Источник фото: Tjerk Zweers
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Победитель конкурса Аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды) в письме сообщил АРМА об отказе от продолжения переговоров для подготовки и подписания договора об организации торгов по продаже 92-метровой яхты «Royal Romance».

Как сообщили в АРМА, указанные причины конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Следовательно, по условиям конкурса, предложение по реализации яхты передали участнику, занявшему второе место.

В АРМА отмечают, что получили официальное подтверждение американского аукционного дома Boathouse Auctions о начале переговоров с их представителями. Сейчас подробно обсуждается все правовые вопросы и юридические предохранители для проведения аукциона.

Boathouse Auctions – американский аукционный дом. На рынке с 2018 года. Он создан исключительно для реализации высококачественных яхт и имеет многолетний опыт работы на мировом рынке. С ним сотрудничает около 7 тысяч брокерских компаний со всего мира.

Напомним, что 18 апреля, истек срок приема документов для участия в конкурсном отборе юридического лица, которое будет осуществлять реализацию арестованной яхты «Royal Romance» Виктора Медведчука.

В АРМА сообщили, что имеют трех официальных претендентов для реализации яхты – это мировые аукционные дома, которые примут участие в конкурсе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что впервые в истории Украины и практике АРМА начат конкурс по реализации арестованного актива, который находится за границей.

По результатам отбора, победитель конкурса организует и проведет публичную продажу этого ценного актива, а средства от реализации будут направлены на обороноспособность Украины.

Также мы сообщали, что Кабмин дал добро АРМА на продажу яхты Медведчука.

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