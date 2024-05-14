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ВККС внесет представление об увольнении судьи Киевского окружного админсуда

16:33, 14 мая 2024
Комиссия решила внести представление в ВСП об увольнении судьи Киевского ОАС Анны Шевченко.
ВККС внесет представление об увольнении судьи Киевского окружного админсуда
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Во вторник, 14 мая, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о внесении Высшему совету правосудия представления об увольнении судьи Киевского окружного административного суда Шевченко Анны Васильевны с занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания судью Шевченко Анна Васильевна признана такой, что не соответствует занимаемой должности.

Комиссия решила внести представление в ВСП об увольнении судьи Киевского окружного административного суда Шевченко Анны Васильевны.

Ранее в Высшей квалификационной комиссии судей «Судебно-юридической газете» рассказали, как кандидаты на должности судей апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС будут сдавать практические задания. 

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