ВККС внесет представление об увольнении судьи Киевского окружного админсуда

Комиссия решила внести представление в ВСП об увольнении судьи Киевского ОАС Анны Шевченко.

Во вторник, 14 мая, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о внесении Высшему совету правосудия представления об увольнении судьи Киевского окружного административного суда Шевченко Анны Васильевны с занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания судью Шевченко Анна Васильевна признана такой, что не соответствует занимаемой должности.

Комиссия решила внести представление в ВСП об увольнении судьи Киевского окружного административного суда Шевченко Анны Васильевны.

Ранее в Высшей квалификационной комиссии судей «Судебно-юридической газете» рассказали, как кандидаты на должности судей апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС будут сдавать практические задания.

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