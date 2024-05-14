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ВККС внесе подання про звільнення судді Київського окружного адмінсуду

16:33, 14 травня 2024
Комісія вирішила внести подання до ВРП про звільнення судді Київського ОАС Анни Шевченко.
ВККС внесе подання про звільнення судді Київського окружного адмінсуду
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У вівторок, 14 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про внесення Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді Київського окружного адміністративного суду Шевченко Анни Василівни із займаної посади. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддю Шевченко Анну Василівну визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

Комісія вирішила внести подання до ВРП про звільнення судді Київського окружного адміністративного суду Шевченко Анни Василівни.

Раніше у Вищій кваліфікаційній комісії суддів «Судово-юридичній газеті» розповіли, як кандидати на посади суддів апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС будуть складати практичні завдання.

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