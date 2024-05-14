Укрзалізниця запустила новий веб-сайт для купівлі квитків

Укрзалізниця представила оновлений сайт для зручної купівлі залізничних квитків.

Українська залізнична компанія «Укрзалізниця» анонсувала запуск оновленого веб-сайту для покупки залізничних квитків, який включає ряд нововведень та покращень.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко наголосив, що новий продукт розроблено з метою підвищення зручності для пасажирів. Відтепер користувачам доступний розширений функціонал, а також можливість верифікації акаунтів через Дія.Підпис.

Оновлений сайт створений за підтримки Mastercard і використовує передові дизайнерські та ІТ-рішення. Поки що, він запущений у бета-режимі і пропонує такі можливості:

придбання квитків на будь-який поїзд;

покупка квитків на міжнародні рейси, такі як Київ — Варшава та Київ — Відень, після верифікації акаунту через Дія.Підпис;

повернення квитків на міжнародні маршрути;

можливість купити квитки у жіночі купе;

безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та інші функції.

Новий ресурс доступний за посиланням.

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