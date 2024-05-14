Американка, яка отримала інвалідність після випробувань вакцини проти COVID-19, судиться з AstraZeneca

Жінка, яка брала участь у випробуваннях вакцини від COVID-19, подала перший позов проти компанії AstraZeneca.

Фото: telegraph.co.uk

У США 42 річна жінка, яка брала участь у клінічному випробуванні вакцини AstraZeneca, подала позов проти компанії. Після щеплення проти коронавірусної інфекції жінці поставили діагноз периферична нейропатія. Про це повідомили видання The Telegraph та Bloomberg Law.

Зазначається, що позов проти компанії AstraZeneca подала колишня вчителька зі штату Юта Бріанн Дрессен. Вона хоче отримати грошову компенсацію за «емоційні страждання, втрачений дохід, транспортні та судові витрати». Її позов вважається першим проти компанії AstraZeneca у США, де вакцина британського виробництва пройшла клінічні випробування, але так і не була схвалена до використання.

Жінка зазначила, що підписала договір про участь у клінічних випробуваннях вакцини проти COVID-19. Компанія взяла на себе зобов’язання оплатити витрати на лікування у разі виникнення побічних ефектів, спричинених щепленням.

У листопаді 2020 року 39-річній жінці стало зле, відчула сильне відчуття поколювання в усьому тілі. Згодом у неї з’явилися інші симптоми: затуманенням зору, головним болем, дзвоном у вухах та блювотою.

У 2021 році Бріанні поставили діагноз периферична нейропатія – це стан, який з’являється оніміння та біль через пошкодження нервів. Її стан класифікували як «поствакцинальний» у зв’язку зі зробленим раніше щепленням.

«Ця річ позбавила мене роботи – я маю інвалідність на все життя. Я досі перебуваю у цьому жахливому кошмарі, коли відчуваю ніби шпильки і голки проходять по всьому моєму тілу, від голови до ніг, 24 години на добу, сім днів на тиждень», – заявляла жінка.

Загалом на медпослуги Бріанн заплатила тисячі доларів і вона вирішила відмовилася від виплати компанії у розмірі 1200 доларів, прийняття якої не дозволило би їй подавати позов.

Також жінка зазначила у позові, що хвороба позбавила її можливості працювати, займатися спортом, керувати авто і «бути матір’ю». Дрессен заявила, що найбільше це вплинуло на двох її дітей.

У AstraZeneca повідомили, що компанія не може коментувати судовий процес, поки він триває.

За даними ЗМІ, понад 50 осіб вже подали колективний позов проти AstraZeneca у Великій Британії у справі, яка може призвести до виплати в кілька мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомлялася, фармацевтична компанія AstraZeneca визнала в суді, що її вакцина проти COVID-19 може викликати в окремих випадках побічні ефекти.

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