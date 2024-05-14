На Львівщині четверо чоловіків від 16 до 27 років ув'язнили місцевого та вимагали неіснуючий борг

На Львівщині судитимуть зловмисників, які незаконно позбавили волі чоловіка через вимагання неіснуючого боргу.

Джерело фото: поліція Львівської області

На Львівщині відбудеться судовий процес щодо незаконного позбавлення волі чоловіка, якого змушували сплатити неіснуючий борг. За скоєне обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, 10 січня близько 20:00 на одній з автозаправних станцій поблизу Львова четверо зловмисників з місцевих жителів віком від 16 до 27 років напали на 26-річного мешканця Яворівського району. Вони застосували зброю, побили та силою заштовхали його у свій автомобіль. Зловмисники вимагали від чоловіка сплатити борг у сумі 2,5 тисячі доларів США, що насправді не існував, загрожуючи фізичною розправою у випадку відмови.

Після втручання поліції потерпілого звільнили, а нападників затримали. Слідство, за керівництва Львівської обласної прокуратури, завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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