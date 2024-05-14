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На Львівщині четверо чоловіків від 16 до 27 років ув'язнили місцевого та вимагали неіснуючий борг

22:36, 14 травня 2024
На Львівщині судитимуть зловмисників, які незаконно позбавили волі чоловіка через вимагання неіснуючого боргу.
На Львівщині четверо чоловіків від 16 до 27 років ув'язнили місцевого та вимагали неіснуючий борг
Джерело фото: поліція Львівської області
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На Львівщині відбудеться судовий процес щодо незаконного позбавлення волі чоловіка, якого змушували сплатити неіснуючий борг. За скоєне обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, 10 січня близько 20:00 на одній з автозаправних станцій поблизу Львова четверо зловмисників з місцевих жителів віком від 16 до 27 років напали на 26-річного мешканця Яворівського району. Вони застосували зброю, побили та силою заштовхали його у свій автомобіль. Зловмисники вимагали від чоловіка сплатити борг у сумі 2,5 тисячі доларів США, що насправді не існував, загрожуючи фізичною розправою у випадку відмови.

Після втручання поліції потерпілого звільнили, а нападників затримали. Слідство, за керівництва Львівської обласної прокуратури, завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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