На Львовщине четверо мужчин от 16 до 27 лет посадили местного и требовали несуществующий долг

На Львовщине будут судить злоумышленников, которые незаконно лишили свободы мужчину из-за вымогательства несуществующего долга.

Источник фото: полиция Львовской области

На Львовщине состоится судебный процесс относительно незаконного лишения свободы мужчины, которого заставляли оплатить несуществующий долг. За содеянное обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Львовской области.

По данным правоохранителей, 10 января около 20:00 на одной из автозаправочных станций вблизи Львова четверо злоумышленников из местных жителей в возрасте от 16 до 27 лет напали на 26-летнего жителя Яворивского района. Они применили оружие, избили и силой затолкали его в свой автомобиль. Злоумышленники требовали от мужчины уплатить долг в сумме 2,5 тысячи долларов США, что на самом деле не существовал, угрожая физической расправой в случае отказа.

После вмешательства полиции потерпевшего освободили, а нападавших задержали. Следствие, под руководством Львовской областной прокуратуры, завершило досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.