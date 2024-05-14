Американка, получившая инвалидность после испытаний вакцины против COVID-19, судится с AstraZeneca

Женщина, участвовавшая в испытаниях вакцины от COVID-19, подала первый иск против AstraZeneca.

Фото: telegraph.co.uk

В США 42 летняя женщина, участвовавшая в клиническом испытании вакцины AstraZeneca, подала иск против компании. После прививки против коронавирусной инфекции женщине поставили диагноз периферическая нейропатия. Об этом сообщили издания The Telegraph и Bloomberg Law.

Отмечается, что иск против компании AstraZeneca подала бывшая учительница из штата Юта Брианн Дрессен. Она хочет получить денежную компенсацию за «эмоциональные страдания, утраченный доход, транспортные и судебные издержки». Ее иск считается первым против компании AstraZeneca в США, где вакцина британского производства прошла клинические испытания, но так и не была одобрена к использованию.

Женщина отметила, что подписала договор об участии в клинических испытаниях вакцины против COVID-19. Компания обязалась оплатить расходы на лечение в случае возникновения побочных эффектов, вызванных прививкой.

В ноябре 2020 года женщине стало плохо, она испытала сильное чувство покалывания во всем теле. Впоследствии у нее появились другие симптомы: затуманивание зрения, головная боль, звон в ушах и рвота.

В 2021 году Брианне поставили диагноз периферическая нейропатия – это состояние, при котором появляются онемение и боль из-за повреждений нервов. Ее состояние классифицировали как «поствакцинальное» в связи с сделанной ранее прививкой.

«Эта вещь лишила меня работы – у меня инвалидность на всю жизнь. Я до сих пор нахожусь в этом ужасном кошмаре, когда чувствую, что шпильки и иглы проходят по всему моему телу, от головы до ног, 24 часа в сутки, семь дней в неделю», – заявляла женщина.

В общей сложности на медуслуги Брианн заплатила тысячи долларов и она решила отказаться от выплаты компании в размере 1200 долларов, принятие которой не позволило бы ей подавать иск.

Также женщина отметила в иске, что болезнь лишила ее возможности работать, заниматься спортом, управлять автомобилем и «быть матерью». Дрессен заявила, что больше всего это повлияло на двух ее детей.

В AstraZeneca сообщили, что компания не может комментировать судебный процесс, пока он продолжается.

По данным СМИ, уже более 50 человек уже подали коллективный иск против AstraZeneca в Великобритании, по делу, которое может привести к выплате в несколько миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщалось, фармацевтическая компания AstraZeneca признала в суде, что ее вакцина против COVID-19 может вызвать в редких случаях побочные эффекты.

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