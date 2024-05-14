Укрзализныця запустила новый веб-сайт для покупки билетов

Украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» анонсировала запуск обновленного сайта для покупки железнодорожных билетов, который включает ряд нововведений и улучшений.
Председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко отметил, что новый продукт разработан с целью повышения удобства для пассажиров. Отныне пользователям доступен расширенный функционал, а также возможность верификации аккаунтов через Дія.Підпис.
Обновленный сайт создан при поддержке Mastercard и использует передовые дизайнерские и ИТ-решения. Пока что, он запущен в бета-режиме и предлагает такие возможности:
Новый ресурс доступен по ссылке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.