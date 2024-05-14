Укрзализныця запустила новый веб-сайт для покупки билетов

Укрзализныця представила обновленный сайт для удобной покупки железнодорожных билетов.

Украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» анонсировала запуск обновленного сайта для покупки железнодорожных билетов, который включает ряд нововведений и улучшений.

Председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко отметил, что новый продукт разработан с целью повышения удобства для пассажиров. Отныне пользователям доступен расширенный функционал, а также возможность верификации аккаунтов через Дія.Підпис.

Обновленный сайт создан при поддержке Mastercard и использует передовые дизайнерские и ИТ-решения. Пока что, он запущен в бета-режиме и предлагает такие возможности:

приобретение билетов на любой поезд;

покупка билетов на международные рейсы, такие как Киев - Варшава и Киев - Вена, после верификации аккаунта через Дія.Підпис;

возврат билетов на международные маршруты;

возможность купить билеты в женские купе;

безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay и другие функции.

Новый ресурс доступен по ссылке.

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