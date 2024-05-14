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Аукціонний дім, який переміг у конкурсі, відмовився від організації торгів з продажу яхти Медведчука

20:27, 14 травня 2024
Пропозицію щодо реалізації яхти передали учаснику, який посів друге місце.
Аукціонний дім, який переміг у конкурсі, відмовився від організації торгів з продажу яхти Медведчука
Джерело фото: Tjerk Zweers
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Переможець конкурсу, Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди) у листі повідомив АРМА про відмову від продовження переговорів для підготовки та підписання договору про організацію торгів з продажу 92-метрової яхти «Royal Romance».

Як повідомили у АРМА, зазначені причини є конфіденційними і не підлягають розголошенню.

Відтак, за умовами конкурсу, пропозицію щодо реалізації яхти передали учаснику, який посів друге місце.

У АРМА зазначають, що отримали офіційне підтвердження від американського аукціонного дому Boathouse Auctions про початок переговорів з їхнім представниками. Наразі детально обговорюють всі правові питання та юридичні запобіжники для проведення аукціону.

Boathouse Auctions – американський аукціонний дім. На ринку з 2018 року. Він створений виключно для реалізації високоякісних яхт і має багаторічний досвід роботи на світовому ринку. З ним співпрацює близько 7 тисяч брокерських компаній з усього світу.

Нагадаємо, що 18 квітня, закінчився термін прийому документів для участі у конкурсному відборі юридичної особи, яка здійснюватиме реалізацію арештованої яхти «Royal Romance» Віктора Медведчука.

У АРМА зазначали, що мають трьох офіційних претендентів для реалізації яхти – це світові аукціонні будинки, які візьмуть участь у конкурсі.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що вперше в історії України та практиці АРМА розпочато конкурс з реалізації арештованого активу, який перебуває за кордоном.

За результатами відбору, переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього цінного активу, а кошти від реалізації будуть спрямовані на обороноздатність України.

Також ми повідомляли, що Кабмін дав добро АРМА на продаж яхти Медведчука.

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