Высший совет правосудия уволил 103 судей за четыре месяца

Среди уволенных 1 судья Верховного Суда 1 судья КГС в составе ВС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение четырех месяцев 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 103 судей.

По общим обстоятельствам уволены 92 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 88 судей, из которых:

48 судей местных судов;

18 судей апелляционных судов;

1 судья Верховного Суда;

1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;

1 судья Верховного суда Украины;

7 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 4 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 11 судей, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного проступка – 9;

на основании подпункта 4 пункта 16 (1) раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 2.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 8 мая 2024 года подписал ряд указов о назначении 114 судей на должности судей местных судов.

Это первые указы о назначении на должности судей с 2022 года.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что кроме качественного законодательства для надлежащего функционирования судебной системе необходим человеческий ресурс.

«За прошлый год было уволено более 300 судей и ни одного не назначено. Важно понимать, что на определенном пределе система просто не сможет выполнять свои задачи», – подчеркнул Станислав Кравченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.