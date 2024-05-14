Практика судов
  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил 103 судей за четыре месяца

17:09, 14 мая 2024
Среди уволенных 1 судья Верховного Суда 1 судья КГС в составе ВС.
Высший совет правосудия уволил 103 судей за четыре месяца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение четырех месяцев 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 103 судей.

По общим обстоятельствам уволены 92 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 88 судей, из которых:

  • 48 судей местных судов;
  • 18 судей апелляционных судов;
  • 1 судья Верховного Суда;
  • 1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;
  • 1 судья Верховного суда Украины;
  • 7 судей Высшего административного суда Украины;
  • 3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
  • 9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 4 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 11 судей, а именно:

  • за совершение существенного дисциплинарного проступка – 9;
  • на основании подпункта 4 пункта 16 (1) раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 2.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 8 мая 2024 года подписал ряд указов о назначении 114 судей на должности судей местных судов.

Это первые указы о назначении на должности судей с 2022 года.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что кроме качественного законодательства для надлежащего функционирования судебной системе необходим человеческий ресурс.

«За прошлый год было уволено более 300 судей и ни одного не назначено. Важно понимать, что на определенном пределе система просто не сможет выполнять свои задачи», – подчеркнул Станислав Кравченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женам мобилизованных военнослужащих не будут начислять пеню за невыполнение обязательств и проценты за кредит

Закон о мобилизации предусматривает, что женам военнослужащих штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств, в том числе перед банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества жилого фонда или автомобиля.

Верховный Суд решил, следует ли матери полицейского, который погиб в результате трагической ошибки, обеспечивая охрану аэропорта, выплачивать денежную помощь

«Они все время кричали «Свои», но плотный огонь по ним в это время продолжался»: суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск матери полицейского, погибшего из-за трагической ошибки, однако Верховный Суд решил иначе.

ТЦК сможет вызвать граждан, которые обновили данные, через электронный кабинет на время, чтобы те удобно прошли ВЛК – Федор Вениславский

Ранее член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко также отмечал, что если гражданин обновит свои данные в электронном кабинете – верифицирует телефон, адрес проживания – он все равно получит повестку на прохождение ВЛК.

Будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья

Лица, которых освободят по закону о мобилизации осужденных, не смогут просить о ежегодном основном отпуске, но им смогут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 дней.

Гибель полицейского во время военного положения сама по себе не является достаточным условием для выплаты единовременного денежного пособия его семье – Верховный Суд

Верховный Суд определил обстоятельства, указывающие на возникновение права у членов семьи погибшего полицейского на единовременную денежную помощь.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    голова Чернівецького апеляційного суду