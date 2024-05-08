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«Захист України ставимо на перше місце», – у ЗСУ прокоментували затримання працівниками ТЦК футболіста

14:18, 8 травня 2024
У ЗСУ заявили, що наразі сотні видатних спортсменів воюють, тож дивно привілеювати деяких футболістів.
«Захист України ставимо на перше місце», – у ЗСУ прокоментували затримання працівниками ТЦК футболіста
Джерело фото: Соцмережі
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Як раніше повідомлялося, у Закарпатській області на вокзалі працівники місцевого ТЦК затримали футболіста Миколу Сираша з ФК «Хуст» та доставили до військкомату. У Збройних силах України висловили свою позицію щодо скандальної ситуації з затриманням футболіста  працівниками Територіальних центрів комплектування, підкресливши, що безпека країни має найвищий пріоритет.

Як повідомляє Оперативне командування «Захід», у Збройних силах нагадали, що процедура бронювання та отримання відстрочки від мобілізації має чітко визначені правила. Отже, якщо у спортсмена немає законних підстав та належно оформленої відстрочки, він може бути залучений до мобілізації.

У заяві ЗСУ зазначено, що підтримують український футбол, але безпека країни завжди ставиться на перше місце.

«В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни», - йдеться у заяві.

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