У Києві викинули біля сміттєвих баків ржавий боєприпас, фото

У Києві містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки у найнеочікуваніших місцях. Так, у Патрульній поліції Києва розповіли, що у Солом'янському районі на спецлінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвих баків виявив предмет, схожий на боєприпаси.
Інспектори огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.
Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:
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