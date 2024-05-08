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У Києві викинули біля сміттєвих баків ржавий боєприпас, фото

18:50, 8 травня 2024
Чоловік біля сміттєвих баків виявив небезпечну знахідку.
У Києві викинули біля сміттєвих баків ржавий боєприпас, фото
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У Києві містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки у найнеочікуваніших місцях. Так, у Патрульній поліції Києва розповіли, що у Солом'янському районі на спецлінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвих баків виявив предмет, схожий на боєприпаси.

Інспектори огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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