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Ганяв нічним Києвом з рушницею: поліція затримала чоловіка, який скоїв ДТП

16:04, 10 травня 2024
Чоловік повідомив правоохоронцям, що дозволу на рушницю він не має.
Ганяв нічним Києвом з рушницею: поліція затримала чоловіка, який скоїв ДТП
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У Києві правоохоронці затримали п’яного водія, який скоїв ДТП та мав з собою зброю.

Як повідомила патрульна поліція Києва, вночі на лінію 112 у Солом'янському районі столиці зателефонував киянин та повідомив про керманича авто Ford, який в'їхав у припаркований автомобіль. Заявник додав, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці виявили транспортний засіб. За кермом перебував 36-річний чоловік, у якого інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин категорично відмовився.

Також поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили у керманича ймовірну зброю. Чоловік зізнався, що дозволу на рушницю він не має.

У поліції зазначили, що водія відсторонили від керування та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

На місці події також працювала слідчо-оперативна група.

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