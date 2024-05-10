Гонял по ночному Киеву с ружьем: полиция задержала мужчину, совершившего ДТП

Мужчина сообщил правоохранителям, что разрешения на ружье у него нет.

В Киеве правоохранители задержали пьяного водителя, который совершил ДТП и имел с собой оружие.

Как сообщила патрульная полиция Киева, ночью на линию 112 в Соломенском районе столицы позвонил по телефону киевлянин и сообщил о водителе авто Ford, который въехал в припаркованный автомобиль. Заявитель добавил, что у водителя есть признаки алкогольного опьянения.

Правоохранители обнаружили транспортное средство. За рулем находился 36-летний мужчина, у которого инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр состояния опьянения в установленном законом порядке гражданин категорически отказался.

Также полицейские провели поверхностную проверку и обнаружили у водителя вероятное оружие. Мужчина признался, что разрешения на ружье у него нет.

В полиции отметили, что водителя отстранили от управления и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

На месте происшествия также работала следственно-оперативная группа.

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