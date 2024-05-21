У Києві зайнялася будівля в Голосіївському районі – що відомо, фото

Загоряння сталося у 2-поверховій відселеній будівлі з розповсюдженням полум'я на покрівлю.

У Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу у відселеній будівлі. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, інформація про пожежу на вулиці Деміївській надійшла 21 травня о 12:51.

Рятувальники встановили, що загоряння сталося у 2-поверховій відселеній будівлі з розповсюдженням полум'я на покрівлю.

Уже о 13:43 пожежу ліквідували.

«Жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці», - зазначили у ДСНС.

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