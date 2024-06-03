В Україні можуть збільшитися періоди відключення світла, – Міненерго

Через дефіцит потужності в Україні можливі триваліші відключення електроенергії.

Міненерго попереджає, що в Україні можуть збільшитися періоди відключень електроенергії.

Як зазначили у пресслужбі, у низці областей у неділю були введені екстрені відключення. Протягом минулої доби потреби споживачів забезпечувалися власною генерацією та комерційним імпортом, без залучення аварійної допомоги. Увечері минулої доби та вночі поточної були застосовані обмеження для споживачів, які продовжуватимуть діяти і ввечері.

«Після шести масованих атак на енергосистему є значна нестача потужності. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, тривають ремонти. Однак система є чутливою. А тому періоди відключень можуть збільшуватися. Зокрема, у низці областей в неділю застосовані екстрені відключення», — додали в Міненерго.

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