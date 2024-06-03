В Одесі 20-річну поліцейську змило з пірса в море: інцидент потрапив на відео

Як відомо, 2 червня в Одесі загинула 20-річна поліцейська з Рівного, яка перебувала у місті у свій вільний час.
Головне управління ДСНС України в Одеській області повідомило, що водолази шукають в акваторії Чорного моря потопельницю.
«Вчора ввечері, за повідомленням «102», під час відпочинку біля моря, молоду дівчину змило хвилею з пірса», - заявили у ДСНС.
Згодом у мережі оприлюднили відео інциденту. Дівчина з подругами хотіла сфотографуватися біля моря під час шторму, але її збило з ніг хвилею.
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