В Одесі 20-річну поліцейську змило з пірса в море: інцидент потрапив на відео

В Одесі водолази шукають тіло 20-річної поліцейської, яку хвилею змило в море.

Як відомо, 2 червня в Одесі загинула 20-річна поліцейська з Рівного, яка перебувала у місті у свій вільний час.

Головне управління ДСНС України в Одеській області повідомило, що водолази шукають в акваторії Чорного моря потопельницю.

«Вчора ввечері, за повідомленням «102», під час відпочинку біля моря, молоду дівчину змило хвилею з пірса», - заявили у ДСНС.

Згодом у мережі оприлюднили відео інциденту. Дівчина з подругами хотіла сфотографуватися біля моря під час шторму, але її збило з ніг хвилею.

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