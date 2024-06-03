В Украине могут увеличиться периоды отключения света, – Минэнерго

Из-за дефицита мощности в Украине возможны более длительные отключения электроэнергии.

Минэнерго предупреждает, что в Украине могут увеличиться периоды отключений электроэнергии.

Как отметили в пресс-службе, в ряде областей в воскресенье были введены экстренные отключения. За прошедшие сутки потребности потребителей обеспечивались собственной генерацией и коммерческим импортом, без привлечения аварийной помощи. Вечером минувших суток и ночью текущих были применены ограничения для потребителей, которые будут продолжать действовать и вечером.

«После шести массированных атак на энергосистему есть значительная нехватка мощности. Энергетики работают над ликвидацией последствий, продолжаются ремонты. Однако система является чувствительной. Поэтому периоды отключений могут увеличиваться. В частности, в ряде областей в воскресенье применены экстренные отключения», - добавили в Минэнерго.

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