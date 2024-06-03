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У Києві спалахнула припаркована автівка у дворі багатоквартирного будинку, фото

07:18, 3 червня 2024
Існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані автомобілі.
У Києві спалахнула припаркована автівка у дворі багатоквартирного будинку, фото
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У Шевченківському районі столиці бійці ДСНС ліквідували пожежу в автомобілі. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, повідомлення про пожежу надійшло 2 червня об 11:00.

У дворі багатоквартирного будинку у припаркованому автомобілі сталося загоряння у газобалонному відсіку легкового автомобіля «Daewoo Lanos».

У ДСНС зазначають, що існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані автомобілі.

Пожежу вдалося ліквідувати об 11:20.

Обійшлося без жертв та постраждалих. Що стало причиною загоряння, будуть встановлювати правоохоронці.

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