50 тисяч доларів за позитивне вирішення земельного питання: на Запоріжжі підозрюється землевпорядник

Жінка запропонувала місцевому бізнесмену свою «допомогу» у вирішенні земельного питання з посадовцями міської ради.

Ілюстративне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Запорізькій області вручено підозру землевпоряднику, яка вимагала 50 тисяч доларів за позитивне вирішення з посадовцями міської ради земельного питання. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру інженеру-землевпоряднику за фактом закінченого замаху на підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, сертифікований інженер-землевпорядник запропонувала місцевому бізнесмену свою «допомогу» у вирішенні земельного питання з посадовцями міської ради.

За два мільйони гривень жінка пообіцяла представнику товариства прийняття під час сесії міськради рішення про відведення в оренду земельної ділянки у центрі міста під розташування спортивно-оздоровчого комплексу.

Для маскування злочинних дій у цій схемі було задіяно власника обмінного пункту валют, через якого передавались гроші.

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку ст. 208 КПК України після отримання частини обумовленої неправомірної вигоди в сумі 25 тисяч доларів.

Наразі суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідство триває, на причетність до організації злочинної схеми перевіряються службові особи міської ради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.